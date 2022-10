Anitta é indicada ao MTV Europe Music Awards na categoria ‘Melhor Artista Latino’

Anitta vive o melhor momento de sua carreira. Depois de ter conquistado o prêmio inédito de “Melhor Clipe de Música Latina” no Video Music Awards (VMA), em agosto de 2022, a cantora de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, é indicada ao prêmio de “Melhor Artista Latino” do MTV Europe Music Awards (EMA) deste ano. A artista concorrerá ao lado de Bad Bunny, Becky G, J Balvin, Rosalía e Shakira.

A lista de indicados foi divulgada nesta quarta, 12. O evento de premiação será dia 13 de novembro, no PSD Bank, em Düsseldorf, Alemanha. Além do MTV EMA 2022, Anitta também participará do NRJ Music Awards 2022, evento promovido pela rádio francesa NRJ. A premiação na França acontecerá dia 18 de novembro, no Palácio dos Festivais, em Cannes.

No NRJ, Anitta concorre nas categorias: Artista Internacional Feminina e Música Internacional, pelo single Envolver, que chegou no top 200 do Spotify Global, neste ano.

A cantora é a única brasileira indicada nas categorias das duas premiações, o que mostra a abrangência global de Anitta no universo da música pop, que coleciona prêmios e indicações em eventos ao longo nos últimos tempos.