Anitta explica ausência nas redes e diz que quis ficar ‘perto’ da família após brigas políticas

A cantora Anitta fez um vídeo neste domingo, 30, dia do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, para explicar o afastamento dela das redes sociais.

A artista, que declarou voto ao agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em julho, mas esteve ausente durante a campanha, esclareceu que não havia mudado a decisão de voto.

“Acredito que o amor precisa vencer. Acredito que o Brasil precisa parar de ser incentivado pelo ódio e pela falta de tolerância uns com os outros”, pontuou.

Ela afirmou que o motivo de estar mais ausente da internet foi por querer estar “mais perto” da família após acontecimentos na vida pessoal e reclamou das brigas políticas que vivenciou.

“Se todo mundo quer a mesma coisa – o rico, o pobre, o gay, o hétero –, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre”, disse.

Anitta desejou que o País se unisse, independentemente do resultado. “Eu gostaria muito que a pessoa que eu votei ganhasse. Eu realmente acho que o Brasil precisa de amor, de paz, de união”, pontuou.

Ela afastou os boatos de que estaria com depressão e disse ter usado o momento para “amar a família”. “Quando a gente está no meio do tumulto, a gente não consegue ver as coisas com clareza”, disse.

A cantora afirmou que, “se o Brasil está acima de todos”, todos os habitantes do País precisam ser importantes, não apenas os que pensam igual.

“Isso não é o que a religião prega. Eu fui católica por 7 anos e, nesses 7 anos, eu sempre ouvi que a gente deveria se amar e se respeitar. Não apontar a arma para ninguém”, disse.

Por fim, ela desejou “um dia de paz” e “autonomia” para que as pessoas votem nas eleições que acontecerão daqui a 2 anos.





Anitta recebeu críticas por questionar pesquisas eleitorais

A cantora Anitta recebeu críticas após questionar pesquisas eleitorais. Foto: Evan Agostini/Invision/AP - 28/08/2022

Em uma série de tuítes realizados por Anitta neste domingo, um deles foi alvo de críticas após a cantora questionar a validade das pesquisas eleitorais.

“Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei?”, perguntou a artista.

A postagem recebeu inúmeros comentários de personalidades. O influenciador Felipe Neto escreveu pontos de interrogação e a chef Paola Carosella questionou: “Oi?”.

Fãs também criticaram o posicionamento: “A senhora disse que faria de tudo para o Lula ser eleito, some e agora vem com discurso anti-ciência?”.

As pesquisas eleitorais mostram a intenção de voto e mantêm o sigilo dos dados dos eleitores que concordam com a participação. Pela lei, cada brasileiro tem direito de manter seu voto secreto, mas também pode manifestar opiniões políticas, se assim quiser.

Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Anitta fez novamente uma série de tuítes em que pediu para que a democracia fosse “colocada em prática”.

A cantora disse que voltou a se manifestar nas redes por ser avisada do uso da sua “ausência para fazer uma política que ela discorda”, mas pontuou que vai novamente se afastar.

Por fim, a artista pediu desculpas àqueles que sentiram que ela “só atrapalhou seus interesses”. “Se você se sentiu apoiado por mim durante tudo isso. Sinta-se abraçado. Se você sentiu que eu só atrapalhei seus interesses, te peço sinceras desculpas. Se você sente que eu não faço a menor diferença, te agradeço de verdade por diminuir tanta pressão”, escreveu.