‘Anti-Hero’: Taylor Swift interage com versões de si mesma em 1º clipe para álbum ‘Midnights’

O aclamado álbum Midnights, da cantora Taylor Swift, está entre nós e já conta com mais uma lista de novidades. Na sexta, 21, mesmo dia do lançamento, a artista liberou o clipe para Anti-Hero, terceira faixa do novo disco.

Escrito e dirigido por ela, o vídeo é marcado pelo humor típico de Taylor e também por um tom confessional. Em Anti-Hero, a cantora interage com si mesma e desabafa: “Sou eu, eu sou o problema”.

Midnights teve como inspiração 13 noites em que a cantora ficou sem dormir. No perfil dela no Instagram, Taylor já revelou prévias dos clipes que darão o tom às canções do álbum, o que fez com que os fãs apontassem que este será um disco visual.





Taylor Swift lançou versão estendida para ‘Midnights’ às 3h da manhã

Taylor Swift surpreendeu aos fãs ao lançar uma versão estendida para 'Midnights'. Foto: Mark Blinch / REUTERS - 09/09/2022

Três horas após o lançamento, a artista surpreendeu aos fãs ao já liberar uma versão estendida. Midnights (3am Edition) traz sete canções a mais que o álbum original.

Segundo a cantora, a escolha se deu por ela ter escrito outras músicas além das 13 que chegaram a Midnights.

“Eu penso em Midnights como um álbum conceitual completo, com essas 13 músicas formando uma imagem completa das intensidades daquela hora louca e mistificadora. No entanto, havia outras canções que escrevemos em nossa jornada”, disse.

Ouça Midnights (3am Edition):

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais