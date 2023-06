Após postagem, ator de ‘Mulheres Apaixonadas’ afirma que não queria expor Bruna Marquezine

Quem assistiu à novela Mulheres Apaixonadas ou está acompanhando a reprise no Vale a Pena Ver de Novo desde a última segunda-feira, dia 29 de maio, sabe que os irmãos Salete (Bruna Marquezine) e Lucas (Victor Cugula) foram os destaques do elenco infantil da trama de Manoel Carlos.

Salete e Lucas eram irmãos por parte de pai, o Téo, interpretado por Tony Ramos, em uma história que envolvia mentiras e abandono, desenvolvida ao longo da novela.

Na época, Bruna e Cugula, ainda crianças, eram bem próximos. O tempo passou, Bruna continua na profissão, mas ele abandonou as telinhas e, atualmente, aos 27 anos, trabalha na confeitaria da família.

Lucas ( Victor Curgula ) e Salete( Bruna Marquezine) ao lado de Tony Ramos, com quem contracenaram em 'Mulheres Apaixonadas' Foto: João Miguel Junior/TV Globo

Recentemente, Cugula postou em sua conta no Instagram duas mensagens que enviou à Bruna. Uma, de novembro de 2021, convidava a atriz para um churrasco. Outra, mais recente, falava de uma confraternização fechada para os atores de Mulheres Apaixonadas.

Bruna, segundo Cugula, ignorou as mensagens, e esse foi o motivo de sua postagem.

O que ele não esperava é que a postagem tomaria grandes proporções, mesmo Cugula tendo pouco mais de 16 mil seguidores, contra mais de 4 milhões de Bruna Marquezine.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao site Gshow, o ex-ator disse que tudo não passou de uma brincadeira. O objetivo, segundo ele, era responder a quem até hoje o questiona se ele tem algum contato com Bruna Marquezine.

A postagem do ator Victor Cugula Foto: Reprodução/Instagram @cugulu

“Era piada total! Nunca imaginei que ia ter essa proporção toda, foi um negócio muito rápido. Quando saí do treino, que olhei aquilo, falei: ‘Caraca, que isso!’ Foi uma piada que costumo fazer com a galera, com os meus amigos. Porque a galera me pergunta: ‘Mas aí, troca alguma ideia com a Bruna, ela ainda fala contigo?’ “, disse ele ao Gshow.

Cugula explicou que, por conta da postagem, sofreu com alguns haters, mas ele reafirma que tudo não passou de uma brincadeira e que sua intenção não era expor ou induzir as pessoas a pensarem que Bruna Marquezine é antipática.

“Não foi de forma alguma pra expor a Bruna Marquezine, porque tô vendo que teve uma galera que fez isso de uma forma meio distorcida. Tipo, ‘Vitor Cugula expõe conversa com Bruna.’ Não foi com esse intuito de colocar como pessoa antipática. Foi só uma piada”.

Depois de Mulheres Apaixonadas, Cugula atuou em apenas outras duas produções, Começar de Novo (2004) e Alma Gêmea (2005), além de algumas experiências no teatro.