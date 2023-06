Cecilia Flesch é demitida da Globo após criticar a emissora e se pronuncia em rede social

Cecilia Flesch, apresentadora do matinal Em Ponto, da GloboNews, foi demitida oficialmente nesta terça-feira, 13, do Grupo Globo. O desligamento da jornalista ocorreu após uma entrevista dela viralizar ao falar mal da empresa e do programa que comandava.

Em abril deste ano, Cecilia participou do podcast É Nóia Minha?, de Camila Fremder, mas somente no início desta semana, trechos da conversa começaram a repercurtir nas redes sociais e na mídia.

Em um momento, ela comenta: “Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política, política e economia”. A fala caiu como uma bomba na direção do programa.

A jornalista também disse que, durante o matinal, recorria a passatempos no celular para se entreter. “Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes”, confessou.

Cecilia ainda acrescentou que ela e alguns colegas chamam a GloboNews de “RivoNews”, em referência a um remédio controlado, de tarja preta.

O Em Ponto será provisoriamente apresentado por Bete Pacheco. Uma nova dupla, composta por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, assumirá o comando do programa, ainda sem data definida.

Nota oficial

A Globo confirmou a demissão de Cecilia Flesch por meio de nota: “Após 17 anos de frutífera colaboração, Cecilia Flesch deixou hoje de fazer parte dos quadros da GloboNews. Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O Em Ponto terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco”.

Quebrou o silêncio

Após o anúncio oficial de sua demissão, a jornalista usou as redes sociais para tranquilizar os telespectadores. Um uma postagem no Instagram, ela escreveu: “Prometo que depois venho aqui e falo, ok? MUUUUUITO OBRIGADA por toda a enxurrada de carinho dos amigos virtuais e não virtuais. Estou BEM. Mesmo”.