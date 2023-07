Ariana Grande está namorando colega de elenco do musical ‘Wicked’ após separação, diz site

Ariana Grande teria engatado um romance após separação de Dalton Gomez. Segundo o site TMZ, a cantora e atriz está namorando um de seus colegas de elenco de Wicked, Ethan Slater, intérprete de Boq na adaptação cinematográfica do musical da Broadway. Eles estariam juntos há alguns meses, depois que se conheceram no set de gravações.

Uma foto publicada em março deste ano, que mostra a atriz de 30 anos sentada ao lado de Slater, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o elenco de Wicked comemorava a vitória de Michelle Yeoh no Oscar, em Londres.

Em 2018, Slater se casou com a cantora Lilly Jay e tiveram um filho no ano passado. Ainda de acordo com fontes do TMZ, o ator e Ariana ficaram juntos depois que ele já estava separado.

Ethan Slater, de 31 anos, que também é cantor, compositor e escritor, ganhou fama estrelando Bob Esponja Calça Quadrada: O Musical da Broadway. Ele foi indicado ao Tony Award por seu papel.

Separação

Ariana Grande e o corretor de imóveis Dalton Gomez começaram a namorar em 2021 e ficaram noivos no mesmo ano. Eles se casaram em 15 de maio de 2021, em uma celebração elegante e intimista, que reuniu cerca de 20 amigos.

Segundo o TMZ, a cantora e Gomez se separaram em janeiro deste ano. Eles teriam ficado distantes um do outro desde quando a artista foi escalada para um dos papéis principais do musical Wicked, mas os conflitos no casamento teriam começado um pouco antes. Apesar disso, eles continuam amigos e mantém contato.