Artista mostra como seriam filhos de ex-casais famosos com a ajuda de inteligência artificial; veja

Com a ajuda de inteligência artificial (IA) e photoshop, o artista Hidreley Diao, natural de Botucatu, interior de São Paulo, cria imagens que surpreedem. Recentemente, ele decidiu mostrar aos seus mais de 300 mil seguidores no Instagram como seriam os filhos de ex-casais de celebridades internacionais.

No último fim de semana, Hidreley mostrou como seriam os rostinhos dos herdeiros de casais que bombaram no passado e que não estão mais juntos hoje. Entre eles: Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio, que namoraram de 2000 a 2005; Selena Gomez e Justin Bieber (2011 a 2015), Britney Spears e Justin Timberlake (1999 a 2002), Kristen Stewart e Robert Pattinson (2009 a 2013) e Jennifer Aniston e Brad Pitt (1998 a 2005).

Também não faltam na coleção do artista ex-casais de famosos brasileiros, como Eliana e Luciano Huck, Claudia Raia e Jô Soares, Luana Piovani e Rodrigo Santoro e Mara Maravilha e Latino. Confira abaixo:

Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio

Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Selena Gomez e Justin Bieber

Selena Gomez e Justin Bieber Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Jennifer Aniston e Brad Pitt

Jennifer Aniston e Brad Pitt Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Britney Spears e Justin Timberlake

Britney Spears e Justin Timberlake Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Kristen Stewart e Robert Pattinson

Kristen Stewart e Robert Pattinson Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Eliana e Luciano Huck

Eliana e Luciano Huck Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Claudia Raia e Jô Soares

Claudia Raia e Jô Soares Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Luana Piovani e Rodrigo Santoro Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Mara Maravilha e Latino

Mara Maravilha e Latino Foto: Arquivo pessoal/Hidreley Diao

Início de tudo

Hidreley Diao contou que, no passado, participava de concursos de photoshop em dois sites americanos. Eles davam um tema ou a imagem escolhida para o candidato usar a sua criatividade e habilidade dentro do programa.

“Nessa época era somente o photoshop mesmo. Não tinha mais nada para te ajudar a deixar a imagem bacana, nenhum aplicativo, nada. Isso me fez gostar muito da arte digital. Durante todos esses anos, nunca deixei de trabalhar com imagens. Quando descobri que poderia usar a inteligência artificial com a arte, aí foi incrível porque usar a tecnologia hoje para entreter, para se divertir e fazer algo legal, é muito bom”, disse.

O artista confessou que adora publicar seus trabalhos nas redes sociais, por serem um “bom termômetro” de avaliação. “Pra gente saber se algum projeto ou arte vai viralizar, ou vai ser bem aceita na internet, o ideal é publicar. Todo artista tem o seu público. O meu fica sempre esperando algo bacana vir de mim. Então, eles são muito sinceros, gentis e é uma pena não poder responder a todos os comentários”, falou.

Hidreley revelou ainda que seu público gosta quando ele traz para os dias atuais celebridades que partiram jovens demais, como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Chorão e Renato Russo.

“Esse tipo de arte é uma arte emocionante, que desperta muita curiosidade e interesse. É muito bacana. Uma coisa que não preciso, é me preocupar com haters. Tenho essa sorte de, digamos, a maioria dos meus seguidores me apoia, me incentiva, dá conselho. É muito emocionante cada postagem que faço”, declarou.

Hidreley também costuma atender pedidos feitos em suas redes sociais, como mostrar como estariam hoje familiares de seguidores que já morreram ou estão desaparecidos.

Hidreley Diao Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Confira mais imagens! Madonna e Sean Penn

Madonna e Sean Penn Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Lady Gaga e Christian Carino

Lady Gaga e Christian Carino Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Tom Cruise e Penélope Cruz

Tom Cruise e Penélope Cruz Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Ariana Grande e Big Sean

Ariana Grande e Big Sean Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Courteney Cox e Michael Keaton

Courteney Cox e Michael Keaton Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Miranda Kerr e Orlando Bloom

Miranda Kerr e Orlando Bloom Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Cindy Crawford e Richard Gere

Cindy Crawford e Richard Gere Foto: Arquivo Pessoal/Hidreley Diao

Cher e Val Kilmer