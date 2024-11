Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

PUBLICIDADE Song Jae-Rim, de 39 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na terça-feira, 12, por volta das 12h30, no horário local. A informação foi confirmada pela polícia de Seongdong, bairro de Seul, na Coreia do Sul. O ator sul-coreano ficou conhecido por seus papéis em Fadas da Limpeza (2018) e Queen Woo (2024).

Segundo informações fornecidas ao portal de notícias coreano Yonhap News, um amigo teria visitado a residência de Jae-Rim para um almoço pré-combinado, quando o encontrou. A polícia afirmou também ter encontrado uma carta de suicídio, e desconsiderou a suspeita de um crime.

A família do ator comentou para o portal que deseja realizar um “pequeno funeral, apenas com entes próximos”, que acontecerá no dia 14, também em Seul, cidade em que Jae-Rim nasceu.

Aos 39 anos, Jae-Rim também esteve em papéis importantes em k-dramas como No Dia de Seu Casamento (2018), Adeus, Sr. Black (2016) e Two Weeks (2013).

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.