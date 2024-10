O que o lírio-da-paz atrai? Qual o significado da planta?

Popularmente, o lírio-da-paz é visto como um purificador de ambientes, limpando as energias negativas vindas de pessoas ou espíritos. Diz-se que, quando as flores do lírio-da-paz murcham, é porque a planta absorveu muita energia negativa e cumpriu seu papel de proteger o local em que está plantada.

Devido aos seus vários significados simbólicos, o lírio-da-paz é também comumente dado como presente de boas-vindas ou de condolências. Sua fama de “limpar” a energia do local em que está plantada também faz com que a espécie seja muito usada para atrair sorte.