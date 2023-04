Atriz de ‘Euphoria’ revela que foi obrigada a fazer ‘sex tape’ com ex-namorado

A atriz Minka Kelly, que interpreta Samantha na série Euphoria, revelou que foi obrigada a fazer sex tape com seu namorado, quando tinha 17 anos, de acordo com trechos de sua biografia obtidos pelo site Page Six.

Com lançamento marcado para 2 de maio, a atriz traz situações que viveu em seu livro intitulado Tell Me Everything (Me Diga Tudo, em tradução livre).

Minka Kelly trouxe diversas situações em sua biografia, que será lançada em maio Foto: Instagram/@minkakelly

Após brigar com a família, ela foi morar com o namorado, que propôs que fizessem fotos e vídeos íntimos. Ela negou, mas ele a obrigou a fazer parte de uma gravação.

“Eu mal me lembrava de ter feito a fita. Eu me tornei mestre em deixar meu corpo quando as coisas estavam desconfortáveis”, explica ela. A artista conta que o namorado chegou a ameaçá-la de vender o vídeo para a imprensa. Para abafar o caso, a atriz pagou US$ 50 mil (o equivalente a R$ 245 mil) para a compra da filmagem. Além desta situação, ela traz outras memórias na obra.