‘Attenzione pickpocket’: entenda o meme da italiana que avisa turistas contra ladrões

Na última semana, um áudio de uma mulher italiana que alerta turistas contra ladrões viralizou no TikTok e já chegou a gerar diversos memes pelas redes sociais. As frases Attenzione pickpocket! e Attenzione borseggiatrici! são proferidas pela dona do perfil Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português) e significam: “atenção, batedores de carteira”.

A medida visa chamar a atenção das pessoas que estão circulando por Veneza, na Itália, sobre furtos de grupos que atacam no momento de distração do turista. A conta já possui mais de 380 mil seguidores. Nos vídeos, que contam com mais de 1 milhão de visualização cada um, é possível ver o constrangimento das pessoas que, supostamente, seriam os batedores de carteiras.

‘Grito para alertar’

Com o sucesso da repercussão do áudio, a conta oficial compartilhou uma publicação dizendo que acha “inapropriado” usar os áudios para outro fins. “Acho inapropriado usar meu áudio para fins políticos ou pessoas se passando por batedores de carteira”, disse.

“Grito para alertar os cidadãos e turistas sobre a circulação de pessoas que fazem parte de uma organização criminosa”, enfatizou.

Viralizou

Na internet, os usuários aproveitaram o engajamento do áudio e usaram o momento para publicar diferentes versões e brincadeiras com o anúncio. Até o humorista Paulo Vieira entrou na onda do Attenzione borseggiatrici! e fez uma crítica no Twitter ao fazer referência a países que teriam roubado obras de outros lugares.