Bárbara Borges diz que pressão de trabalhar com Xuxa levou a problemas com álcool; entenda

Bárbara Borges, campeã do reality A Fazenda 14, deu detalhes sobre os problemas que enfrentou com o álcool durante sua vida, em especial como o trabalho de paquita, ao lado de Xuxa, afetou seu emocional.

Em participação no Link Podcast nesta quinta-feira, 22, ela negou que sofreu alcoolismo: “Eu acho que foi muito distorcido. Na verdade, eu estava muito... minha saúde emocional estava muito mal. Eu estava com uma depressão e as coisas, até para mim, eu também distorci muita coisa”.

“Antes de ser mãe, a minha vida era uma vida de curtição. Não que eu não curta, mas era diferente. E com questões emocionais que eu acabei colocando para debaixo do tapete”, continuou. “Amores mal resolvidos, muitas inseguranças, emoções e sentimentos reprimidos. Com o tempo, a conta sempre vem”.

A atriz então contou que, por conta dessas questões emocionou, encontrou no álcool uma “válvula de escape”, mas que esse comportamento começou “a dar ruim”.

“Você beber socialmente é uma coisa, mas dar ruim é quando você começa a beber exageradamente para tentar anestesiar ou apagar coisas da sua cabeça que estão te amargurando, mas, no final das contas, você acaba muito mal emocionalmente”, explicou.

Bárbara Borges conquistou a preferência do público e se sagrou a campeã da 14ª temporada de 'A Fazenda' em 2022. Foto: Record TV

Segundo Bárbara, ela começou a fazer terapia e, com isso, entendeu que estava passando por uma depressão e que questões financeiras e profissionais estavam afetando-a emocionalmente.

“Eu comecei a trabalhar com 16 anos”, lembrou. “Tinham compromissos e eram responsabilidades muito grandes. Trabalhar ao lado da Xuxa, com todos aqueles compromissos, viajar internacionalmente”.

Para a ex-paquita, “viver o mundo da Xuxa foi, ao mesmo tempo, a realização de um sonho, mas tinha responsabilidades muito grandes”. Com o acompanhamento psicológico, ela entendeu que essa pressão era uma das raízes para o seu problema com o álcool.

A atriz disse que ficou quase três anos sem beber depois disso, mas que, hoje, já bebe socialmente. “Eu ajustei o que precisava ser ajustado. Das minhas emoções, de coisas que eu não estava enxergando. O que vocês assistiram na Fazenda vem muito desse autoconhecimento”, completou.

Assista ao podcast na íntegra: