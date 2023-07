Após indireta de Xuxa, Bárbara Borges posta desabafo: ‘Entendo a dor dela’

A atriz e ex-paquita Bárbara Borges postou um desabafo em seu Instagram na noite deste sábado, 29, após seu nome ter sido envolvida numa polêmica com a apresentadora Xuxa Meneghel.

Recentemente, numa entrevista ao site Metrópoles, Bárbara falou sobre sua relação com Marlene Mattos, que foi alvo de episódio de Xuxa, o Documentário, com acusações de comportamento problemático por parte da diretora, assim como de diversas declarações da apresentadora sobre o caso à imprensa.

Bárbara Borges e Xuxa Meneghel Foto: Instagram/@barbaraborgesoficial|@xuxameneghel

“Na minha experiência, não houve nada que pudesse deixar uma mágoa ou um trauma. Eu tenho muita gratidão pela Marlene. Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente”, afirmou.

Pouco depois, Xuxa fez uma publicação no Instagram vista como indireta para a ex-paquita: “Para aquelas pessoas que se dizem minhas ‘amigas’ ou que ‘gostam’ de mim e que estão romantizando atitudes abusadoras, ou que falam que também trabalharam e conheceram meus abusadores e nada aconteceu, eu digo: o fato de vocês não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês não dá o direito de vocês normalizarem essas atitudes”.

Diante da repercussão que sua entrevista inicial tomou, Bárbara Borges postou um vídeo explicando suas declarações: “Tudo que falei foi em relação à minha experiência, à minha época de Paquita, o que eu vi do documentário, apenas do 1.º episódio. Falei, realmente, que eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene [Mattos], dos esporros que vivi.”

“Já disse que entendo completamente a dor da Xuxa, a dor das Paquitas que têm traumas que eu não tive. Jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para tirar a voz das pessoas que têm as dores”, continuou.

Bárbara destacou que não tem uma amizade propriamente dita, mas sim carinho e respeito pelas figuras de Xuxa e Marlene. Ela também destacou que a apresentadora começou a segui-la no Instagram à época de sua participação em A Fazenda (Bárbara Borges foi campeã da 14.ª edição do programa), mas que lhe deu unfollow àquela época, e não agora, como um boato deixou a entender. “Ela não segue todas as paquitas, e isso é compreendido por todos”, ressaltou.

“E tudo bem. Pra mim isso nunca foi um problema. Eu amo a Xuxa do jeito que for, só não quero o meu nome no meio de confusão, mentiras e intrigas que não têm nada a ver com quem eu sou e com o que eu sinto”.