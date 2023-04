BBB23: Sarah Aline e Gabriel Santana mudam de visual para a grande final do programa

Nesta segunda-feira, 24, a ex-BBB Sarah Aline mostrou seu novo visual. A psicóloga está com tranças loiras para a grande final do BBB23, que ocorre nesta terça-feira, 25. Disputam R$ 2,88 milhões, o maior prêmio da história do programa, as três finalistas Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao.

“Nossa Sarinha mais Barbie do que nunca!”, dizia um trecho da legenda do conteúdo em colaboração entre Sarah e o salão responsável pela transformação.

Outro ex-BBB que também mudou o visual foi o ator Gabriel Santana. Do moreno ele passou para o loiro. A transformação foi postada na tarde desta terça-feira, 25, em seu perfil do Instagram.

“Dos mesmos criadores de calvão de cria, veio aí o nevou de cria hahaha curtiram?”, perguntou o ator na publicação.