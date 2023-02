Bebê de Rihanna é capa da ‘Vogue’ britânica; veja fotos

O filho da cantora Rihanna e do rapper A$AP Rocky vai estrelar a capa da revista Vogue na versão britânica. O casal também estará na edição de março da publicação. A artista publicou a foto do ensaio do pequeno no Instagram. Ela concedeu entrevista à publicação e contou um pouco sobre como tem sido a maternidade.

Rihanna anunciou que está grávida após o show do intervalo do Super Bowl, no domingo, 12. Ela começou a apresentação acariciando a barriga, em referência à segunda gestação. A cantora e o marido, no entanto, não divulgaram o nome do bebê de nove meses que já nasceu e que apareceu publicamente pela segunda vez.

Em entrevista à revista, ela foi questionada sobre como tem sido os dias como mãe e se está dormindo. “Você sabe que não. Olhe para nós agora. Eu fico tipo, ‘OK, é hora de assistir alguns Housewives. Esse é meu momento”, disse. Sobre o parto, ela afirmou ter sido “tudo lindo”.





Rihanna ressaltou que os primeiros dias foram “insanos”. “Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família. É uma loucura. E, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse”, contou. “Voltamos para casa, e de repente, não tinha mais ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte do tempo”, emendou a cantora.

No Instagram, ela postou uma imagem do filho. “Meu bebê perfeito!”, escreveu a cantora na legenda da imagem.