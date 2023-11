Bela Gil revela motivo do fim do casamento de 19 anos

Bela Gil revelou o motivo do fim de seu casamento de 19 anos com o empresário João Paulo Demasi. Juntos, eles são pais de Flor, de 14 anos, e Nino, de seis.

Durante o podcast “Desculpa Alguma Coisa”, de Tati Bernardi, a filha de Gilberto Gil relembrou o início do namoro. “Nossa história é muito maravilhosa, muito linda. Ele é esse deus grego maravilhoso, fui atrás dele. Isso durou 19 anos. Ele é uma pessoa fundamental pra minha vida. Se não fosse ele, eu não faria um terço do que fiz”.

Bela Gil fez questão de ressaltar que o relacionamento deles sempre foi muito saudável e, por isso, teve que ser corajosa para assumir seus desejos enquanto mulher.

“Um dos motivos da separação foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Escolher o que vou comer”, disse.

Apesar do término, os dois mantêm uma boa relação. Inclusive, continuam sócios do mesmo restaurante: o Camélia Òdòdó, localizado no bairro Vila Madalena, em São Paulo.

Paixão fora do casamento

Bela Gil e João Paulo Demasi viviam um relacionamento aberto — isso significa que eles podiam se relacionar com outras pessoas fora do casamento. Em uma das experiências, a chef de cozinha se apaixonou, mas afirmou que o término da relação “não teve nada a ver” com o combinado entre eles.

“Eu me apaixonei. E vivi isso e foi muito feliz. A gente não conversava sobre isso. A gente preferia se isentar desse lugar. Porque ele é mais ciumento, pra ele era mais difícil. Eu sempre prezei minha liberdade, mas se ela chegava num lugar que atingia ele negativamente, eu preferia recuar”, revelou.

Brigas na família

Filha de Gilberto Gil, Bela ainda comentou brigas e dinâmicas familiares. “A nossa é um pouco fora do padrão no sentido de quantidade, é muita gente”, disse ela.

O pai de Bela teve oito filhos, que deram 12 netos e uma bisneta. “É enorme e a gente treta. Mas assim, a gente treta no sentido de que sabe como cada um é e respeita. A gente se sacaneia, tem um debochezinho. É tudo na paz”, pontuou.