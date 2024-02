Bella Campos revela que sofreu quadro de depressão: ‘Não tinha ninguém por perto’; leia desabafo

“Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto”, escreveu a artista de 26 anos.

Ela contou que, na época, alguma pessoas achavam que era “exagero”, que ela estaria apenas cansada: “Mas a verdade é que foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, estava apática, famoso: xoxa, capenga e manca”.