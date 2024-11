Beyoncé surpreende fãs ao surgir com looks icônicos de Pamela Anderson

Beyoncé surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (5) ao postar fotos inusitadas para o seu próprio Halloween, intitulado por ela como “Beylloween”.

A artista surgiu com fantasias inspiradas em Pamela Anderson, de quando a atriz estrelou a série Baywatch: SOS Malibu.

Beyoncé encarna Pamela Anderson Foto: Via Instagram/Beyonce

Outra fantasia inspirada em Pamela Anderson fez referência ao filme Barb Wire - a Justiceira, de 1996. Veja:

Beyoncé encarna Pamela Anderson Foto: Via Instagram/@beyonce

Para completar, a cantora se inspirou em um look usado por Anderson no VMA de 1999. À época, a atriz chegou ao evento com um chapéu de pelúcia rosa e um corset branco, chamando a atenção de todos os presentes.





Veja mais fotos icônicas de Beyoncé:

A cantora também publicou um vídeo dos bastidores do ensaio, e incentivou os americanos irem votar. As eleições americanas acontecem nesta terça. Beyoncé já declarou que apoia Kamala Harris. Assista ao vídeo: