Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, diz que nunca namorou: ‘Fico com pé atrás’

A influenciadora Bia Bonemer, filha dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, refletiu sobre a vida amorosa nesta segunda-feira, 1º, e contou nunca ter namorado. A jovem tem 25 anos e é uma dos trigêmeos do ex-casal.

“Eu sou bem difícil”, brincou Bia em entrevista ao Vibe Boa Podcast, apresentado por Lívian Aragão, filha de Renato Aragão. A influenciadora relatou que sente dificuldade em “se abrir” por ser uma pessoa pública.

Bia Bonemer refletiu sobre a vida amorosa em podcast apresentado por Lívian Aragão. Foto: Instagram/@biabonemer/Reprodução

“Eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse”, contou. Lívian comentou que se sentia da mesma forma, tanto em relação a amizades quanto em relacionamentos amorosos.

Bia relatou, porém, que não tem o mesmo sentimento com amizades. “Não tenho problema nenhum, mas, com namorado, eu sempre fico com um pé atrás”, pontuou. A influenciadora contou que não sente “pressa” em assumir um relacionamento.

Ela também comentou sobre uma pressão que sofreu com os irmãos para seguir no jornalismo. Atualmente, Bia está se formando em design.

“Meus pais sempre trabalharam muito”, comentou. “Vendo isso de perto, a gente enxergava que não era só ser famoso, porque ser jornalista não é uma coisa muito glamurosa”, disse.