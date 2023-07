Britney Spears divulga data de lançamento da sua autobiografia ‘The Woman In Me’; veja detalhes

Britney Spears anunciou o lançamento de seu livro autobiográfico, The Woman in Me, ou, em português, algo como A mulher em mim. Em um vídeo compartilhado no seu perfil, a cantora mostra mais detalhes da capa, que tem uma foto sua quando era mais nova, com os longos cabelos loiros e uma franja.

É esperado que as páginas contenham detalhes da vida pessoal e pública da Princesa do Pop, como saúde mental, relacionamento com Justin Timberlake no início dos anos 2000, a relação com os filhos e a batalha judicial contra seu pai pela sua liberdade.

“A história de Britney em um tribunal abalou o mundo, mudou as leis e mostrou a força inspiradora e a bravura que ela tem”, disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior e editora da Gallery Books à revista People.

“Não tenho dúvida de que suas memórias terão um impacto semelhante - e será o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-la a compartilhar sua história finalmente”, completou.

O livro tem previsão de lançamento no dia 24 de outubro.