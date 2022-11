Brooke Shields se arrepende de ter falado sobre sua virgindade em livro de 1985; entenda

Publicidade

A atriz Brooke Shields admitiu que se arrependeu de ter revelado que ainda era virgem aos 20 anos no livro On Your Own: A Kid’s Guide to Self-care, lançado por ela em 1985.

Na publicação, que tinha o objetivo de ajudar mulheres que estavam entrando na faculdade com questões de saúde e autocuidado, a atriz falou abertamente sobre ainda não ter tido relações sexuais.

Leia também ‘Ele tem estado meio incomunicável’, diz Sylvester Stallone sobre saúde de Bruce Willis

No entanto, no último episódio de seu podcast, Now What?, em que recebeu a amiga Ali Wentworth, ela disse que se abrir sobre a questão foi um erro.

“Quer dizer, eu acho que, em retrospectiva, foi um erro eu ser tão aberta sobre minha virgindade porque isso nunca me deixou em paz”, afirmou.

Brooke, que atualmente tem 57 anos, explicou por que decidiu falar sobre o assunto na época: “Eu recebia muitas cartas de fãs: ‘Ah, meu namorado está me pressionando e eu não quero fazer sexo. O que eu faço?’ Minha narrativa era: ‘Você não precisa fazer nada que não queira’”.

Brooke Shields em um evento de gala em 2006. A atriz ficou famosa aos 16 anos, quando estrelou o filme 'A Lagoa Azul' (1980). Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Para ela, contudo, uma parte de um capítulo em que discutia fazer suas próprias escolhas foi retirado do livro e fez com ela se tornasse “a virgem mais famosa do mundo”.

Continua após a publicidade

A estrela de A Lagoa Azul esclareceu também que, na realidade, não foi ela própria quem escreveu o livro, mas sim um ghost writer, depois que a editora rejeitou o primeiro capítulo escrito por ela.

Segundo a artista, a editora que lançou a obra não gostou da maneira como ela escrevia e queriam um livro “simples e estúpido”. Escute o podcast na íntegra, em inglês: