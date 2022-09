Bruce Willis vende imagem para empresa de deepfake e volta à TV; entenda

De acordo com o The Telegraph, Bruce Willis se tornou a primeira celebridade de Hollywood a vender os seus direitos de imagem para uma empresa de deepfake - tecnologia que permite colocar, digitalmente, o rosto de uma pessoa em outra, sincronizar seus movimentos e até a voz. Com isso, o ator, que está afastado da carreira por afasia , pode retornar às telas mesmo sem atuar.

Com a tecnologia, Willis apareceu em um comercial de telefone sem nunca ter pisado no set. “Gostei da precisão com que meu personagem ficou. É um mini-filme no meu gênero usual de comédia de ação. Para mim, é uma grande oportunidade de voltar no tempo”, disse ele em um comunicado.

“Com o advento da tecnologia moderna, mesmo estando em outro continente, pude me comunicar, trabalhar e participar das filmagens. É uma experiência muito nova e interessante, e agradeço a toda a nossa equipe”, completou o artista de 67 anos, que protagonizou clássicos do cinema como Corpo Fechado, Duro de Matar, O Sexto Sentido e O Quinto Elemento.

Bruce Willis deu uma pausa na carreira. Foto: Lionsgate / Lionsgate

Sobre a afasia

Em março deste ano, veio à tona que Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e afastado de sua carreira para tratar o transtorno de linguagem ocasionado por uma lesão cerebral. A revelação foi feita pelo jornal Los Angeles Times que entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Willis nos últimos anos. Os depoimentos mostram que os problemas no estado cognitivo do artista já eram perceptíveis.

Segundo relatos, o ator esquecia as falas, às vezes não se recordava do motivo de estar no set de filmagem e até mesmo já disparou uma arma cenográfica fora de hora . Os depoimentos revelados pelo jornal ainda dizem que Willis usava um ponto na orelha para que alguém ditasse seus textos.

Dois membros da equipe do longa White Elephant dizem que, durante a gravação do filme no ano passado, o ator questionava: “Eu sei porque você está aqui, e sei porque você está aqui, mas por que estou aqui?”. “Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: ‘Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?’. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era um marionete”, revelou um dos membros da equipe do filme.