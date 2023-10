Na noite desta sexta-feira, 6, Bruna Biancardi e Neymar publicaram pela primeira vez fotos da filha Mavie, que nasceu no dia anterior. “Você já é muito amada por nós”, escreveu o casal nas redes sociais.

Segundo comunicado do time Al Hilal, do qual o jogador faz parte, Neymar recebeu a autorização do técnico Jorge Jesus para viajar ao Brasil. O atacante desembarca no País um dia após o nascimento de Mavie.

A gestação foi anunciada em abril pelo jogador, que também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de relação com a influencer Carolina Dantas. Mavie é a primeira filha do casal.

No dia 24 de junho, o atleta e a influenciadora fizeram um chá revelação para anunciar o sexo do bebê, na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Já o nome da menina foi revelado nas redes sociais dois dias depois.

Bruna publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparecia com a mão na barriga, com a seguinte legenda: “Me: minha Ve: vida”. Segundo o site Dicionário dos Nomes Próprios, Mavie pode significar “aquela que canta como um pássaro melro”.

Meses antes do nascimento, o atacante admitiu ter traído a companheira e mãe de sua filha após e rumores e foi flagrado um tempo depois curtindo balada na Espanha sem a presença de Bruna, levantando boatos sobre nova traição. O segundo caso não foi confirmado.