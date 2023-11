Bruno Gagliasso leva filho Bless a terreiro de candomblé e mostra fotos; veja

Luiza Brunet faz acordo para pagar dívida de mais de R$ 600 mil no cartão de crédito

Processo judicial tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) desde junho deste ano; empresária disse ao ‘Estadão’ que ‘dívida foi sanada há 5 meses’. Outro lado: Bradesco disse não comentar casos sub judice