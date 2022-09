Cara Delevingne não comparece ao lançamento de sua coleção na Semana de Moda de Nova York

Cara Delevingne não compareceu ao evento da Semana de Moda de Nova York, na noite da última segunda-feira, 12, aumentando ainda mais a preocupação de familiares e amigos após fotos viralizarem na internet revelando a atriz e modelo bastante debilitada andando pelas ruas. Segundo o RadarOnline.com, ela não participou do lançamento de sua coleção de roupas, Cara Loves Karl, colaboração com o estilista alemão Karl Lagerfeld (1933-2019).

Somente neste mês, Cara foi flagrada duas vezes aparentando estar sob efeito de alucinógenos. O episódio mais recente foi na última quarta-feira, 7, quando a estrela de Cidades de Papel foi vista descalça em um aeroporto enquanto falava de maneira descontrolada ao telefone.

Segundo o jornal Daily Mail, primeiramente Delevingne foi vista a caminho do aeroporto com os pés pendurados na janela de um carro. Ela estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular de Jay-Z. Cerca de 45 minutos depois, teria deixado a aeronave. Depois, de volta à pista, a atriz apareceu vestindo uma camiseta com foto de Britney Spears, calça preta e meias amarelas sem sapatos.

Na semana passada, ela foi flagrada fumando algum tipo de cachimbo enquanto estava sentada sozinha em um carro.

“Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está aumentando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida. Fala-se em realizar algum tipo de intervenção e garantir que Cara receba a ajuda de que ela pode precisar. Ela está ‘queimando a vela’ dos dois lados ultimamente, e isso claramente está cobrando seu preço”, lamentou um amigo próximo da atriz ao jornal The Sun.

Cara Delenvigne já assumiu ter usado drogas no início da carreira de modelo mas ressaltou que não foi a fundo no vício, pois estava imersa em seu trabalho. A atriz também chegou a comentar sobre a dependência de sua mãe, Pandora, em substâncias ilícitas. “A minha infância foi muito triste, minha mãe lutou contra o vício em heroína por anos”, contou ela em 2015.