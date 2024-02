Carl Weathers: ‘Não percebi o quão grande ele era’, lamenta Sylvester Stallone, abalado, em vídeo

“Eu nunca teria conseguido fazer o que fizemos em Rocky sem ele. Ele foi absolutamente brilhante. Sua voz, seu tamanho, seu poder, sua habilidade atlética, mas, mais importante ainda, seu coração, sua alma. É uma perda horrível. Ele era mágico e tive muita sorte de fazer parte da vida dele”, disse.

Carl nasceu em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele trabalhava como jogador de futebol americano antes de se tornar conhecido no cinema. Além do sucesso em Rocky, o artista fez o personagem Greef Karga, em The Mandalorian, disponível no Disney+. Ele também ficou conhecido por atuações em O Predador (1987) e Um maluco no golfe (1996).