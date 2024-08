‘Casamento vem aí', garante Maraisa ao posar para pré-wedding’; veja fotos e vídeo

Maraisa e Fernando Mocó realizam ensaio de pré-wedding Foto: @maraisa Via Instagram

Maraisa, cantora da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, realizou o ensaio de seu pré-wedding com Fernando Mocó, postado na quarta-feira, 7, no rio Araguaia, localizado em Goiás. Durante as filmagens, ela brincou com a situação: “Quem não acreditou, que acredite. O casamento vem aí”, disse.

A sessão de fotos e o filme foram feitos pelo fotógrafo Vinicius Cantuares e pela 4th Films, ambos especializados em atendimento para casamentos. Além do casal composto por Fernando e Maraisa, junto desde julho de 2023, a irmã Maiara e Lauana Prado, que também é cantora sertaneja, estiveram presentes e registraram alguns momentos.

Maiara agradeceu sua amizade com Lauana, junto da irmã: “Com certeza estamos na melhor fase de nossas vidas. Ontem foi um dia de celebrar nossa amizade, as vitórias. E agradecer por tudo!”, escreveu em uma postagem no Instagram.

Ela falou também sobre a simbologia do Rio Araguaia na celebração da vida das três: “Acredito que nada é por acaso. Na sincronicidade do universo, em meio aos turbilhões de nossas agendas, nos reencontramos onde tudo de alguma forma começou. Nas nossas brincadeiras, a gente fala: ‘Quem bebe da água do Araguaia um dia sempre volta’”.