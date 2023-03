Sósia de Chris Brown faz convite para show de Naldo Benny e web reage; veja

Naldo Benny publicou um vídeo no Instagram em que “Chris Brown” convida o público para assistir ao show do cantor no Rio de Janeiro. No entanto, a gravação foi feita por um sósia, e a web reagiu ao “convite”.

“Agora, f*deu tudo. O que é isso. O Rio vai parar mesmo. Alô, Madureira. Festa especial para pessoas especiais. ‘Uhuuu’, Tigo MGL, fire bro. fucking shit é o Naldo que está ali. E é o Breezy que está ali”, escreveu Naldo, aos risos. Assista ao vídeo:

Nos comentários, fãs e seguidores brincaram com a situação. “Eu quando coloco no meu currículo que tenho inglês fluente”, comentou um perfil. “Incrível, o Cris Brownie tem até sotaque carioca”, brincou outro. “Crhis brow da deep web”, publicou mais um.

O cantor vem contando diversas histórias para o público em participações em podcasts e entrevistas. Internautas, no entanto, brincam com as situações reveladas pelo artista, considerando “piada” ou “mentira” do cantor.

A amizade de Naldo com Chris Brown já rendeu memes. O funkeiro disse ter sido reconhecido pelo rapper norte-americano no período em que fez um show nos Estados Unidos.