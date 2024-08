Colin Farrell fala sobre raro distúrbio neurogenético do filho: ‘Tenho orgulho, ele é mágico’

Colin Farrell falou pela primeira vez sobre diagnóstico de distúrbio raro do filho James, de 20 anos.

PUBLICIDADE Há 17 anos, o jovem é portador da Síndrome de Angelman, doença genética e neurológica que se caracteriza por atraso intelectual, ausência de fala, riso excessivo, convulsões e movimentos desconexos. O ator falou sobre o quadro clínico do herdeiro e as dificuldades na criação do rapaz.

“Falo com James como se ele tivesse 20 anos e tivesse fluência perfeita com a língua inglesa e capacidade cognitiva apropriada para sua idade. Mas não consigo discernir uma resposta específica dele ou se está confortável. Tenho que tomar uma decisão com base no que conheço do espírito de James, que tipo de jovem ele é e a bondade que ele tem no coração”, contou em entrevista à People.

Colin Farrell e o filho James Foto: Reprodução: Youtube: @People/People Magazine

Veja o vídeo da entrevista:

Farrell detalhou a rotina do filho e como ele convive com a síndrome. “(Ele tem) repetições e andar espasmódico. (...) Mas ele consegue se alimentar lindamente. Tenho orgulho dele todos os dias porque eu, simplesmente, acho que ele é mágico”, pontuou.

O astro de Sugar também falou sobre ter criado uma fundação para fornecer suporte a crianças com deficiências intelectuais por meio de educação e assistência.

“Há anos queria fazer algo no sentido de proporcionar maiores oportunidades para famílias que têm uma criança com necessidades especiais, para que recebam o apoio que merecem em todas as áreas da vida”, afirmou.