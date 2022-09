Como Ludmila Dayer, relembre outras famosas que foram diagnosticadas com esclerose múltipla

Ludmila Dayer revelou aos seus seguidores do Instagram, por meio de uma live na última quarta-feira, 28, que foi diagnosticada com esclerose múltipla - doença autoimune e degenerativa que atinge o sistema nervoso. A atriz de 39 anos, que ficou bastante conhecida ao participar de Malhação , da TV Globo, nos anos de 1995 e 2000, contou que a doença foi causada pelo vírus Epstein–Bar (EBV). Como ela, outras famosas também revelaram sofrer do mesmo problema. Recentemente, Guta Stresser , a eterna Bebel do seriado A Grande Família (2001-2014), disse que está em tratamento.

Foi em 2020 que Ludmila percebeu uma perda na cognição e visão e passou a sentir muita fraqueza com frequência. Durante um ano, ela enfrentou uma bateria de exames sem conseguir um diagnóstico. “Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer”, contou.

Um ano depois, a atriz recebeu o diagnóstico. A principal suspeita é de que a doença tenha sido desencadeada pelo vírus EBV, de acordo com ela, que pode ser transmitido pela saliva, por transfusões de sangue e através do contato com objetos contaminados. “Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo”, ressaltou.

Ludmila Dayer percebeu uma perda na cognição e visão e passou a sentir muita fraqueza com frequência. Foto: @ludayer13 / Instagram

Guta Stresser

Em junho deste ano, Guta Stressar, 49, surpreendeu fãs e amigos ao revelar publicamente em suas redes sociais que tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla . Em entrevista ao Fantástico, a atriz disse que quando participou do quadro Dança dos Famosos, em 2020, percebeu dificuldades durante a competição e estranhou. Ela entendeu que precisava descobrir a causa daquilo e foi atrás de médicos de diferentes áreas. Em janeiro de 2021, a artista fez um exame de ressonância magnética e teve o diagnóstico.

“Sofria com as notas, falava: ‘Meu Deus do céu, não estou conseguindo’. Eu queria ir bem, fazer bem. Então isso me assustava muito. Como é que pode? Tinha muita facilidade para decorar. Agora eu não consigo pegar uma coreografia”, disse Guta, bastante emocionada, na época.

A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. Foi no Sistema Único de Saúde (SUS) que Guta contou que conseguiu os remédios. “São remédios raros, difíceis de encontrar e caros. É super importante que as pessoas saibam que não é porque sou a Guta Stresser que consegui o remédio do SUS que é caríssimo. Não!”, salientou.

Desde então, Guta vem recebendo o carinho de fãs e colegas, entre eles, das atrizes que também vivem com a doença, como Cláudia Rodrigues e Ana Beatriz Nogueira .

Cláudia Rodrigues

A atriz Cláudia Rodrigues, 52, que marcou a história do humor com sua personagem Ofélia, ao lado de Lúcio Mauro (1927-2019), no humorístico Zorra Total, foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. Desde então, ela passou por diversas internações para tratamento .

Quando soube que Guta Stresser descobriu que estava sofrendo com a mesma doença, Cláudia usou as redes sociais para mandar uma mensagem à colega. “Nunca desista, tenha fé, acredite. Você vai vencer como eu estou vencendo. Quero te dizer que a doença é uma merda, é uma doença degenerativa que vai acabando com a gente, é muito complicado isso. Tem que confiar em Deus, tem que ter muita fé mesmo, e lutar muito, fazer tudo que precisa ser feito”, escreveu ela, na legenda do vídeo em que fala um pouco mais sobre o assunto.

Cláudia Rodrigues e Guta Stresser anunciaram em agosto que planejam fazer um trabalho para as duas atuarem juntas. “É momento de olhar para a esclerose múltipla e lutar contra o preconceito com a doença e com a gente, portadores de E.M. Eu e Claudia estamos conversando para fazer uma peça sobre o tema, com todo o humor que a gente gosta, trazendo informação e jogando luz, literalmente, sobre o tema”, disse Guta na época.

Cláudia Rodrigues e Guta Stresser planejam trabalho juntas em conscientização à esclerose múltipla. Foto: @gutastresser / Instagram

Ana Beatriz Nogueira

Em janeiro deste ano, Ana Beatriz Nogueira, 54, revelou que sofria de esclerose múltipla desde 2009. A confirmação aconteceu em meio às gravações da novela Caminho das Índias e enquanto também dirigia um show com a cantora Zélia Duncan.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela confessou que ficou bastante abalada com a descoberta do problema de saúde. “Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação. As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento”, disse. “Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada... Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem”, completou a atriz.

A primeira pessoa, fora do núcleo familiar, para quem Guta Stresser revelou o diagnóstico foi a Ana Beatriz Nogueira. As duas contracenaram juntas em Malhação, em 2018.

“Ainda existe muito desconhecimento e preconceito com a doença. E foi muito importante me abrir com a Ana. Na hora em que contei, ela me fez rir tanto no telefone... Foi maravilhoso! Ela pediu para eu ver a sigla da minha doença e confirmou que tínhamos o mesmo tipo. E aí falou: ‘Lembra que eu andava lá nos bastidores de Malhação com uma bolsa térmica cheia de refrigerante geladinho? Então, é porque o calor, para gente, é um negócio horrível”, relembrou Guta, em entrevista ao jornal O Globo, em junho.

Guta Stresser teve ajuda da atriz Ana Beatriz Nogueira antes de revelar esclerose publicamente. Foto: TV Globo

