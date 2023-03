Conheça o Chvrches, trio que fará a abertura dos shows do Coldplay no Brasil

Lauren Mayberry, Iain Cook e Martin Doherty pisam em solo brasileiro pela primeira vez com uma missão importante: animar o público dos 11 shows que o Coldplay fará no País durante o mês de março.

O trio compõe a banda escocesa Chvrches, que ganhou a responsabilidade de ser o ato de abertura das apresentações do grupo britânico em São Paulo, Curitiba e no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 28 de março.

Além disso, eles ainda farão duas apresentações solo durante a passagem pelo Brasil: no dia 16 de março, na Audio, na capital paulista, e na Sacadura 154, no dia 24, no Rio. Ingressos para ambas as datas ainda estão disponíveis.

“Estamos muito animados para ir ao Brasil. Tem sido um lugar que nós, como banda, estávamos morrendo de vontade de ir nos últimos 10 anos. Mas a oportunidade realmente não se apresentou até agora”, diz Cook em entrevista ao Estadão.





Carreira

O Chvrches foi fundado em Glasgow, na Escócia, em 2011. Dois anos depois, o trio lançou seu primeiro disco de estúdio, intitulado The Bones Of What You Believe, alcançando a 9ª posição da parada de álbuns do Reino Unido e a 12ª nos Estados Unidos.

Doze anos depois, a banda tem quatro discos lançados, músicas nas trilhas sonoras de produções como Jogos Vorazes e Heartstopper e cerca de 4,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

“Sinto que aprendemos tantas coisas no curso desses dez anos - não só as coisas da indústria, mas também sobre nós mesmos. Aprendemos como compositores e esse tipo de coisa não dá para forçar, tem que vir com o tempo”, aponta Lauren.

Martin Doherty, Lauren Mayberry e Iain Cook - da esquerda para a direita - integram a banda Chvrches. Foto: Jess Gleeson/Universal Music/Divulgação

Apesar de terem mais de uma década de carreira, a noção de que o trio tem fãs em lugares tão distantes ainda os impressiona. “A sensação de que você pode estar muito longe de casa e que há pessoas que vêm ao seu show ainda é alucinante para mim”, revela Doherty.

O músico diz que os três vieram de origens humildes “musicalmente falando” e, por isso, fica impressionado com o afeto que países fora da Europa demonstram com suas músicas.

A banda trabalha, principalmente, com ritmos do synth pop e pop alternativo, além de elementos da música eletrônica. A faixa mais recente do grupo, intitulada Over, foi lançada em fevereiro como um projeto de transição entre álbuns.

“A primeira vez que vamos tocar [essa] música ao vivo vai ser no Brasil, o que eu sinto que é uma coisa legal a se fazer porque demorou tanto tempo para que fossemos ao País. É bom ter algo especial para quando chegarmos aí”, comenta Lauren.





Convite do Coldplay e expectativas para os shows

O convite para a abertura dos shows do Coldplay veio por meio de um e-mail enviado ao empresário do trio. Assim que souberam da oportunidade, Lauren, Iain e Martin ficaram muito animados.

“Nós somos muito gratos a eles por nos darem a oportunidade de ir ao Brasil pela primeira vez. Eles também foram muito gentis e deixaram a gente organizar nossos shows solo, algo que as pessoas nem sempre permitem que você faça nesse tipo de situação”, revela a vocalista.

Além de tudo, ela afirma que está animada para assistir aos shows da banda britânica, já que só viu o grupo liderado por Chris Martin em apresentações em festivais. “Sinto que será um espetáculo insano e acho que assistir as pessoas curtindo o show vai ser uma experiência transformadora”.

Até o momento da entrevista, o Chvrches ainda não tinha decidido a setlist completa das apresentações no País. Eles revelam, contudo, que o show de abertura vai durar 45 minutos. “Eu não vou te falar quanto tempo vai durar o show do Coldplay, porque isso é um spoiler”, brinca Lauren.

De uma forma ou de outra, o trio afirma que está tentando controlar as expectativas. “Esses shows esgotaram antes mesmo de sermos adicionados ao pacote. É um verdadeiro privilégio tocar para tantas pessoas”, diz Martin Doherty.

“Acho que, de várias maneiras, iremos como se fosse uma multidão de festival. Vamos tentar trazer toda a energia que tivermos para conquistar novos fãs. E espero que haja alguns fãs que já conheçam nossa música lá também, e vamos apenas tentar fazer o melhor show possível”, completa.





Serviço

Os ingressos para os shows do Coldplay estão esgotados, com exceção da apresentação em Curitiba no dia 28 de março, que ainda possui entradas na categoria meia PCD da pista e da cadeira inferior. Saiba mais aqui.

Os shows do Chvrches ainda possuem ingressos disponíveis e estão sendo vendidos pelo site da Ticketmaster Brasil. Confira as informações:

SÃO PAULO - CHVRCHES

Data: 16 de março de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos portões: 19h30

Horário do show: 21h30

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo

Preços:

PISTA - R$ 175 meia entrada e R$ 350 inteira

MEZANINO - R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Áudio (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100)

Horário de funcionamento em dias comuns:

Segunda a Sexta-feira - 13h às 20h

Sábado - 13h às 17h





RIO DE JANEIRO - CHVRCHES

Data: 24 de março de 2023 (sexta-feira)

Abertura dos portões: 19h30

Horário do show: 21h30

Local: Sacadura 154

Endereço: R. Sacadura Cabral, 154 - Saúde, Rio de Janeiro

Preços:

PISTA - R$ 200 meia entrada e R$ 400 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Sacadura 154 (R. Sacadura Cabral, 154 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-262)

Horário de funcionamento em dias comuns:

Segunda a Sexta-feira - 10h às 17h

Sábado - 10h às 14h





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais