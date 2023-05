Patrimônio de Gugu Liberato é avaliado em R$ 1 bilhão e tem de mansão a estúdios de TV; conheça

A herança bilionária do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, após um acidente doméstico nos Estados Unidos, está sendo discutida em audiência na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, desde a última segunda-feira, 22. No processo, Rose Miriam di Matteo pleiteia o reconhecimento de união estável com o comunicador, com quem teve três filhos: as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e João Augusto, de 21. Os depoimentos estão previstos para acontecerem até a próxima quarta-feira, 24.

Uma hora e meia após o sepultamento de Gugu, em 2019, os familiares se reuniram para ler o testamento que o apresentador fez em 2011. No documento, ele não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros). Nele, o apresentador deixou 75% do patrimônio aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos; além de destinar uma pensão vitalícia para mãe, Dona Maria do Céu, de R$ 163 mil.

Diante da situação na época, Rose contestou e entrou na Justiça para cobrar valores relativos à pensão que ela recebe do espólio de Gugu. Mas se hoje a Justiça reconhecer a união estável, ela passa a ter direito ao espólio do comunicador - metade da herança. Os outros 50% serão transmitidos obrigatoriamente aos três filhos.

Patrimônio

O valor total do patrimônio de Gugu Liberato pode chegar a R$ 1 bilhão. Além da carreira notória como apresentador de televisão, que o proporcionou um dos mais altos salários da TV brasileira, ele era empresário de sucesso. Era dono de diversos imóveis, como galpões, prédios comerciais, casas, flats e terrenos.

Esse patrimônio incluía a casa de Orlando, nos Estados Unidos, com cinco suítes, piscina e jardim amplo (avaliada em R$ 6,7 milhões); residência no Guarujá, no litoral paulista, com quatro suítes e seis banheiros (R$ 7 milhões); mansão em condomínio fechado nos arredores de São Paulo, com fachada inspirada na arquitetura da Casa Branca (R$ 15 milhões); complexo de estúdios de TV localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados (R$ 60 milhões), aplicações em bancos do Brasil (R$ 190 milhões), entre outros itens. Também há participação de Gugu em postos de gasolina, loja de conveniência, loteamento e aplicação em bolsa.

Rose Miriam Di Matteo, Gugu Liberato e filhos. Foto: Instagram/@rosemiriamoficial

Primeira audiência

O Estadão confirmou que durante a audiência, de cerca de três horas, na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, na segunda-feira, João Augusto Liberato, o primogenito de Gugu e irmão de Sofia e Marina, preferiu não dar nenhuma declaração, matendo-se em silêncio. Aparecida Liberato e André Liberato, irmã e sobrinho do apresentador, também decidiram não se manifestar. Já as gêmeas mostraram total apoio a mãe.

Rose e as filhas são representadas pelo advogado Nelson Wilians, que explicou que o processo corre em segredo de Justiça.