Cuba Gooding Jr. faz acordo na Justiça em caso de abuso sexual

AP - Pouco antes do julgamento, na última terça-feira, foi revelado que o ator Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo legal sobre as alegações de que ele estuprou uma mulher em um hotel de Nova York há uma década, de acordo com os registros do tribunal.

Cuba Gooding Jr. no tribunal, em 2020 Foto: Brendan McDermid/REUTERS

O ator insistiu por meio de seus advogados que seu encontro com a mulher foi consensual depois que os dois se conheceram em um restaurante próximo. O julgamento começaria com a escolha do júri no tribunal federal de Nova York, quando o astro de Jerry Maguire, vencedor do Oscar, enfrentou alegações de que conheceu a mulher em Manhattan, persuadiu-a a encontrá-lo em um hotel e a convenceu a passar por seu quarto para que ela pudesse trocar de roupa.

A mulher vinha processando anonimamente até a semana passada, quando o juiz Paul A. Crotty decidiu que ela teria que revelar seu nome no julgamento. Ela disse em seu processo que Gooding a estuprou em seu quarto. No entanto, seus advogados insistiram que foi sexo consensual e que mais tarde ela se gabou de ter feito sexo com uma celebridade. O processo pediu US $ 6 milhões em danos.

A advogada Gloria Allred, uma das várias representantes da mulher, se recusou a comentar. O processo foi movido contra um homem que, segundo as autoridades, foi acusado de má conduta sexual contra mais de 30 outras mulheres, incluindo apalpação, beijos indesejados e outros atos inapropriados.

No final da semana passada, o juiz parecia fortalecer o caso da mulher no julgamento e nas negociações de acordo ao decidir que permitiria que três mulheres testemunhassem que também foram submetidas a agressões sexuais repentinas ou tentativas de agressões sexuais depois de conhecer um Gooding em ambientes sociais como festivais, bares, clubes e restaurantes.

Uma das mulheres que planejava testemunhar no julgamento era Kelsey Harbert, que disse à polícia que Gooding a acariciou sem seu consentimento no Magic Hour Rooftop Bar & Lounge perto da Times Square, em 2019. Harbert disse no ano passado, depois que Gooding se declarou culpado, em um tribunal do estado de Nova York, a uma acusação que o salvou da prisão ou de um registro criminal de que não ser capaz de apresentar seu caso no tribunal foi “mais decepcionante do que as palavras podem dizer”