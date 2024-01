Dado Dolabella cita Coringa após Luana Piovani relembrar agressão e criticar namoro com Wanessa

Dado Dolabella citou fala do personagem Coringa, o vilão de Batman, após Luana Piovani relembrar a agressão física que sofreu do ator em 2008. Nas redes sociais, a atriz criticou o relacionamento do artista com Wanessa Camargo, que está no Big Brother Brasil 2024.

“Todos somos maus em uma história mal contada. ‘Não fale como um deles. Você não é! Mesmo que quisesse ser. Para eles, você é só um louco, que nem eu! Eles precisam de você agora, mas quando não precisarem mais, vão te jogar fora que nem um leproso! Entenda... a moral deles, o código, é uma piada ruim’”, escreveu Dado no Instagram. “Só lembrando. O ponto de vista depende da vista de cada ponto. Fica a dica”, completou ele.

Os usuários da web entenderam que a publicação foi uma indireta para Luana Piovani. “Alguém cai nesse papo de santo dele? Mulherada, acorda! Parem de dar palco pra esse homem”, disse uma pessoa. “Será que todas as mulheres agredidas estão mentindo. E você é o coitado da história?”, falou outra.

Entenda o caso

A atriz Luana Piovani usou os stories do Instagram para criticar a relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo e relembrar a agressão que sofreu do ator. Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana e a camareira da artista em 2010.

Na quarta, a atriz repostou uma publicação de uma seguidora que falou sobre o caso. “Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”, questionava a postagem, que trazia fotos de Wanessa e Dado. “Geral achando o casal ‘fofo’”, completou a seguidora.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do ator para um pronunciamento sobre a publicação da atriz, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal em 2008, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

O artista também já havia sido processado por Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, acusado de agressões constantes. À época, Dado foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.

Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella e critica relação com Wanessa Camargo. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO e @dadodolabella via Instagram

Em maio do ano passado, Luana voltou a comentar o caso e criticou a falta de apoio que teve na ocasião. “Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, disse em entrevista ao Acessíveis Cast.

Em 2022, Wanessa, que agora está no BBB 24, assumiu publicamente o relacionamento com o ator. Os dois chegaram a namorar no início dos anos 2000 e o término chocou os fãs do casal em 2002.