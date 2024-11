Daniel Del Sarto relembra problema em tirar fotos sem camisa; entenda

Em entrevista ao Gshow, ele revelou que não esperava receber o título de galã, já que não se achava bonito na época da escola. “Era branquelo, magrinho, sotaque paulista morando no Rio. Nunca gostei de jogar futebol, sou péssimo, nunca fui de pegar onda, eu era o cara poético, tocava violão, queria conversar com as meninas. Não fui galã na vida.”

O ator também explicou que se sentia desconfortável em tirar fotos sem camisa. Na época, ele recebia muitos convites para ensaios de revistas adolescentes, que exigiam que ele retirasse a blusa.