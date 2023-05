Débora Falabella recria cena clássica de ‘Avenida Brasil’ em evento; confira

Uma cena icônica da novela Avenida Brasil foi recriada por Débora Falabella durante o Drag Brunch Brasil, realizado em São Paulo, no último domingo, 14. A atriz - que interpretou a personagem Rita/Nina na novela de João Emanuel Carneiro, exibida na Rede Globo - se divertiu na rápida apresentação improvisada e arrancou gargalhadas do público presente.

Débora, que está no ar Terra e Paixão, subiu ao palco e trouxe de volta Rita/Nina no momento em que ela fala para a vilã Carminha, de Adriana Esteves: “A partir de agora você vai me chamar de senhora”.

A “versão” do clássico diálogo da trama foi compartilhada pela atriz em rede social, por meio de um vídeo, que ganhou vários comentários divertidos de seus seguidores. Na legenda, ela escreveu: “Fui no @dragbrunchbrasil no dia das mães e foi assim! Obrigada! Obrigada pelo carinho”.

“A fala icônica! Meu Deus, Déboraaaa...hahahaha”, escreveu um seguidor da atriz na publicação. “Hahah... Mais perfeita é impossível!”, escreveu outra. A atriz Maria Ribeiro também se manifestou: “Amei sua ilustrada”.