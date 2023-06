Débora Falabella relembra como irmã a substituiu em ‘O Clone’; assista

Débora Falabella tem compartilhado curiosidades de bastidores dos seus trabalhos no seu perfil do TikTok e dessa vez contou que durante O Clone, novela sucesso de Glória Perez dos anos 2000, sua irmã, Cynthia Falabella, a substituiu em uma das cenas. Na época, a atriz ficou doente e as gravações não podiam parar.

“Diferente do que muita gente acha, eu não sou gêmea da minha irmã. Ela é mais velha. Mas a gente era muito parecida, o clone uma da outra”, explicou a atriz.

“Um belo dia, no meio da novela, eu fiquei doente. Peguei uma meningite viral e tive que ser internada. A novela não podia parar e o Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês atrás em Belo Horizonte e falou: ‘É isso. Vou colocar sua irmã para te substituir, ela vai ser sua dublê”, contou.

Ela relembrou também que as suas roupas não serviram na irmã, então a equipe teve que fazer algumas adaptações para que ela interpretasse Mel.

“Eu lembro que fiquei tão nervosa, não lembro quem falou, que eu estava muito mais forte na cena de raiva, que eu arrebentava o quarto. Alguém comentou: ‘Nossa, a cena foi demais, parecia que tinha adquirido um superpoder, parecia o incrível Hulk”, relembrou Cynthia, que também é atriz, e na ocasião, precisou gravar uma cena em que a personagem, dependente química, passava por um momento de crise e quebrava tudo dentro do quarto.