‘Decretos Reais’: Terceiro volume do projeto póstumo de Marília Mendonça é lançado pela Som Livre

A Som Livre lançou, nesta quinta-feira, 16, a partir das 21h, nas plataformas de áudio e no YouTube o terceiro volume de Decretos Reais, da cantora Marília Mendonça.

O álbum tem quatro faixas interpretadas pela artista: Cumbia do Amor (sucesso da Banda Calypso), O que Falta em Você Sou Eu, Hackearam-me e Infiel/Amante Não Tem Lar. O projeto reúne músicas e videoclipes extraídos da live Serenata, realizada em 15 de maio de 2021 pela cantora, que apresentou regravações de grandes canções suas e de outros artistas.

Som Livre lança terceiro volume de 'Decretos Reais' Foto: Divulgação/Som Livre

A faixa Leão, lançada em dezembro do ano passado no segundo volume do projeto Decretos Reais, se consagra como um fenômeno de performance, e está prestes a conquistar mais um grande recorde de Marília Mendonça logo no primeiro semestre de 2023. A faixa alcançou o posto de canção em língua portuguesa mais ouvida da história em apenas um dia. Até o momento, já são mais de 260 milhões de plays somados (140 milhões nas plataformas de streaming e 123 milhões no YouTube). Ouça abaixo:

A faixa chegou ao Top 1 do Spotify Brasil em janeiro, voltou a ocupar novamente a posição logo após o Carnaval e atualmente segue no Top 2 e no Top Global do Spotify (chegou ao Top 48), comprovando a preferência musical do público por Marília. No ano passado, ela foi a cantora mais ouvida do ano e também teve a música mais executada de 2022 - a faixa Mal Feito (parceria com Hugo & Guilherme) -, com um total de 255 milhões de streams.

