Diretor e roteirista Wes Anderson se recusa a ver trend do TikTok inspirada em seus filmes

Wes Anderson, diretor e roteirista conhecido pelo jeito peculiar de fazer cinema, falou pela primeira vez, em entrevista ao The Times, sobre a trend que viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, em que usuários “imitam” o estilo de seus filmes para mostrar ações rotineiras sob uma nova perspectiva. O cineasta confessou que se recusa a assistir os conteúdos.

“Sou muito bom em me proteger desse tipo de coisa. Se alguém me manda algo desse tipo, eu imediatamente apago e respondo: ‘Por favor, me desculpe, mas não me mande vídeos de pessoas tentando imitar os meus filmes’”, contou.

O diretor de obras como Os Excêntricos Tenenbaums (2001), Moonrise Kingdom (2012) e O Grande Hotel Budapeste (2014) explicou: “Eu não quero assistir a esse tipo de coisa e pensar: ‘Então é isso que eu faço? É assim que as pessoas me veem?’. Não quero ter contato demais com outras pessoas tentando pensar em como faço as coisas, porque se isso acontecer, vou começar a imitar a mim mesmo!”.

Wes Anderson se prepara para lançar sua próxima produção, Asteroid City, que chegará ao Brasil em 10 de agosto.

No elenco, estrelas como Tom Hanks, Margot Robbie, Steve Carell e Scarlett Johansson. Além de Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Willem Dafoe e Jeff Goldblum.

Veja alguns vídeos da trend no TikTok abaixo!