Jennifer Lopez pede divórcio a Ben Affleck; relembre as idas e vindas do casal ‘Bennifer’

Jennifer Lopez entrou com um pedido de divórcio de Ben Affleck na terça-feira, 20, após dois anos de casamento, encerrando uma história romântica de décadas que gerou seu próprio famoso ship: “Bennifer”.

Lopez entrou com a petição para dissolver o casamento do casal no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, de acordo com registros judiciais. O pedido, que foi noticiado primeiro pelo TMZ, foi apresentado no segundo aniversário da suntuosa celebração de casamento do casal na casa de Affleck, na Geórgia.

Jennifer Lopez pediu o divórcio para Ben Affleck na terça-feira, 20, depois de dois anos casados Foto: Maggie Shannon/NYT

PUBLICIDADE Os representantes de Lopez e Affleck não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O relacionamento de idas e vindas entre Lopez, 55, cantora e atriz, e Affleck, 52, ator e diretor, tem sido um objeto de fascínio na cultura pop desde o início dos anos 2000.

O casal começou a namorar enquanto filmava a comédia romântica de 2003 Gigli. Embora o filme tenha sido criticado, o relacionamento entre suas estrelas se tornou “o romance mais assistido do verão”, de acordo com um artigo daquele ano no The New York Times. Eles ficaram noivos em 2002, mas adiaram o casamento no ano seguinte, citando a frenesi da mídia em torno de sua união.

O casal se separou e seguiu para outros relacionamentos: Lopez se casou com o cantor Marc Anthony em 2004, e Affleck se casou com a atriz Jennifer Garner em 2005. Ambos terminaram em divórcio.

Na primavera de 2021, os tabloides se encheram de manchetes de que Lopez e Affleck estavam namorando novamente. Em julho de 2022, as superestrelas se casaram em uma cerimônia à meia-noite em Las Vegas, completa com um conversível Cadillac rosa. Eles realizaram uma celebração com familiares e amigos na Geórgia em agosto, com Lopez usando um vestido Ralph Lauren e um véu longo.

Para alguns fãs, Bennifer 2.0 representava uma fantasia de se reunir com “aquele que escapou”, escreveu a autora Jennifer Weiner em um ensaio de opinião para o Times. Seu romance foi “um presente da pandemia que continuou, tanto para românticos quanto para viciados em fofocas de celebridades”.

Mas este ano, o relacionamento voltou a ser examinado. Em maio, Lopez cancelou abruptamente sua turnê de verão, para a qual as vendas de ingressos estavam incertas. “Jennifer está tirando um tempo para ficar com seus filhos, família e amigos próximos”, disse a Live Nation em um comunicado. Em julho, a E! News noticiou que a mansão do casal em Beverly Hills havia sido listada por 68 milhões de dólares.

Lopez frequentemente falou extensivamente sobre o relacionamento; Affleck foi menos vocal. Ele apareceu brevemente no filme This Is Me... Now: A Love Story de Lopez, que foi lançado na Amazon em fevereiro. O ator foi uma presença maior no documentário acompanhante, The Greatest Love Story Never Told.

“Eu realmente encontrei a beleza, a poesia e a ironia no fato de que é a maior história de amor nunca contada”, disse Affleck no documentário, descrevendo seu relacionamento. “E se você está fazendo um registro sobre isso, parece meio que contá-lo”.