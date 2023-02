Eduardo Sterblitch e Louise D’Tuani celebram gravidez e revelam nome do filho em chá de bebê

Os artistas Eduardo Sterblitch e Louise D’Tuani aproveitaram a tarde deste domingo, 5, para celebrar a gravidez do primeiro filho. O momento foi compartilhado por diversos amigos do casal, que revelaram o nome do bebê: Caetano.

“Já te amo, Caetano”, escreveu a atriz Paloma Bernardi, que estava presente na cerimônia, nos stories do Instagram. “Amiga Lou, tanta coisa nesse nosso olhar, tantos anos de amizade. E hoje celebro a sua maternidade”, disse Paloma em uma foto em que apareceu de frente com a amiga.

Louise D'Tuani apareceu rodeada de flores durante o chá de bebê de Caetano. Foto: Instagram/@palomabernardi

A atriz Leticia Colin, amiga íntima de Louise, foi uma das organizadoras do chá de bebê. Em determinado momento, Louise foi rodeada de flores enquanto Leticia dizia: “As flores trazem o perfume, a delicadeza, a doçura e os espinhos, que prometem a vida inteira à frente”.

A atriz apareceu emocionada com a barriga pintada ao lado de Sterblitch. Os dois anunciaram a gravidez através de um vídeo publicado no Instagram em outubro. “Estamos respirando fundo. Nos acolhendo. Nos abastecendo de calma e muito afeto”, escreveu a Louise na ocasião.