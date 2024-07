Eliana faz aparição surpresa no SBT após ser contratada pela Globo; entenda

Eliana irá se mudar para apartamento luxuoso no Rio de Janeiro Foto: @eliana via Instagram

Eliana fez uma aparição surpresa no SBT neste domingo, 21, em uma homenagem ao humorista Tiago Barnabé, que integrava o elenco do programa da apresentadora com uma paródia da socialite Narcisa Tamborindeguy.

PUBLICIDADE No início de julho, Eliana oficializou um contrato com a Rede Globo após anunciar a saída do SBT em abril deste ano. A despedida foi concretizada em junho, em meio a homenagens e polêmicas. “Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa, mas acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um caráter incrível, um paizão, um marido bacana, um amigo”, afirmou Eliana durante a homenagem exibida pelo Domingo Legal, programa apresentado por Celso Portiolli.

“Olha, Tiago. Saiba que você mora no meu coração. Essa homenagem e esse carinho são mais do que merecidos. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso [Portiolli] e por toda equipe do Domingo Legal”, acrescentou. Tiago se emocionou com a homenagem.

Eliana fez aparição surpresa no SBT após oficializar saída da emissora e contrato com a Globo Foto: Reprodução/SBT

Saídas e chegadas

O anúncio oficial da saída do SBT foi feito pela própria apresentadora, no fim de junho, via Instagram. “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, escreveu, em referência ao jingle de fim de ano da Globo. Em um vídeo, ela também apresentou o crachá da nova emissora.

Em junho, Carlos Alberto de Nóbrega sugeriu que a saída de Eliana do SBT foi motivada por desavenças internas. “Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio [Santos] que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim”, afirmou Nóbrega em entrevista ao site F5.

No mesmo mês, um vídeo vazado de uma gravação mostrou um pedido de desculpas de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, para a apresentadora. “Temos muito carinho por você, muito respeito, muita admiração, e as portas daqui vão estar sempre abertas para você”, disse Abravanel.

Já na Rede Globo, Eliana foi recebida por fãs e foi escalada para integrar a equipe de apresentadoras do Saia Justa, exibido pelo GNT, antes de assumir o comando de The Masked Singer no lugar de Ivete Sangalo.