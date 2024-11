Viih Tube: Eliezer atualiza estado de saúde da influenciadora, internada na UTI

O influenciador Eliezer tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde de Viih Tube em mensagem publicada na noite desta quinta-feira, 14. Segundo ele, Viih está “bem e estável”.

A ex-BBB foi levada para a UTI porque precisou fazer uma transfusão de sangue depois do nascimento do segundo bebê do casal, Ravi. Eliezer explicou que a internação ocorreu porque a transfusão é feita de maneira mais segura na UTI.

Viih Tube e Eliezer receberam bebê Ravi na terça-feira, 12. Foto: @leosouza

"Ela continua na UTI, mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi e ele está lá com a mãe dela. Mas está tendo contato (com Viih)", explicou. "Estamos bem, ela está bem, está estável". O casal anunciou o nascimento de Ravi na terça-feira, 12. O bebê nasceu na noite do dia anterior, com 3,76 quilos e 49 centímetros. Os influenciadores e ex-BBBs também são pais de Lua, de 1 ano.

Três dias depois do nascimento do menino, Viih foi internada na UTI. O motivo que teria levado à necessidade de reposição de sangue não foi informado pela assessoria dela.