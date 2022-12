Ellen Pompeo, a eterna Meredith Grey, contou, durante participação no programa The Drew Barrymore Show, os motivos que a fizeram sair de Grey’s Anatomy. A atriz, que esteve presente em 19 temporadas da série e se despediu da sua personagem em novembro, disse estar “super feliz” e ansiosa para explorar novas possibilidades.

Ellen Pompeo, a Meredith Grey, revela o verdadeiro motivo por trás da sua saída de 'Grey's Anatomy' Foto: Canal Sony Brasil/Divulgação

Durante a conversa, a apresentadora perguntou como a artista estava se sentindo depois da sua saída da série.

“Estou muito feliz. A série tem sido incrível para mim e eu amei muito a experiência. Mas eu tenho que misturar um pouco. Tenho 53 anos, meu cérebro é como ovos mexidos. Tenho que fazer algo novo ou vou literalmente me transformar no tipo de pessoa que faz as palavras cruzadas do jornal todos os dias”, contou.

“Quero dizer, 19 anos – isso é mais do que as pessoas mantêm seus filhos em casa. As pessoas mantêm seus filhos em casa até os 18 anos e depois os mandam para a faculdade, então isso é como eu ir para a faculdade”, completou.

A atriz, que é mãe de Stella, 13, Sienna, 8, e Eli, 6, disse que agora o seu tempo também é dedicado à família. “Tenho três filhos, então cuido deles. É muito importante para mim estar perto deles e estar mais presente para eles”, disse.

Assista a entrevista em inglês: