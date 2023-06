Ellen Pompeo revela que voltará a viver Meredith em ‘Grey’s Anatomy’

Em entrevista à Variety, Ellen Pompeo, 53 anos, revelou que viverá novamente Meredith Grey em Grey’s Anatomy. A atriz que deixou a série na 19ª temporada, disse que fará algumas aparições na 20ª.

“Eu farei algumas aparições, esperançosamente, no próximo ano, se eu conseguir arrumar algum tempo”, disse. “Não, não é uma despedida completa. E eu acho que nós temos uma história interessante a contar”, acrescentou.

Pompeo ainda atua como produtora executiva da produção, além de ser a narradora dos episódios.

Durante a conversa, ela disse que está aproveitando mais o tempo livre, principalmente para viajar. “É tão divertido, porque agora posso viajar mais. (...) Durante muitos anos a série tomou muito do meu tempo, então essa é a primeira vez que viajo tanto desde que não trabalho. Eu vim para Nova York umas quatro vezes e fui para Dubai e Utah para esquiar. É muita liberdade”.

Outra novidade da atriz é que pela primeira vez em 18 anos, ela interpretará outro personagem, em uma série especial para a Hulu. Pompeo chama de “uma experiência interessante”.

A entrevista reuniu Pompeo e Katherine Heigl, a Izzie de Grey’s Anatomy, 13 anos após a última aparição de Heigl na série. Em um bate-papo descontraído, as atrizes relembraram momentos dos primeiros anos de gravação da série.

“Lembro que foi um sucesso da noite para o dia. Mas não foi algo que lutamos da noite para o dia. Foi muito trabalho envolvido”, relembra Katherine Heigl. Pompeo concordou com a resposta.

“Me lembro do produtor que quase dormiu (assistindo) nos ombros da Shonda. Não vou dizer o nome, mas ele quase dormiu. Quase que a série não foi ao ar. Imagina esse produtor agora?”, indagou Pompeo.

“Outro dia uma garota chegou até a mim e perguntou se eu era a mãe da atriz que faz a Izzie em Grey’s Anatomy. Ela tem 17, não era nem nascida quando começamos a filmar isso”, relembrou Heigl, rindo com Pompeo.

“Minha filha assiste com a amiga, e usam ‘Ela é a garota, me escolhe’”, disse Pompeo, fazendo piada com a clássica fala de Meredith. “Me dá vergonha, ver eu implorando por um homem em uma série de TV”, revelou Pompeo.

Katherine Heigl e Ellen Pompeo durante cenas de Grey's Anatomy Foto: Divulgação/ABC