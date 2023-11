Mark Knopfler, líder do Dire Straits, vai leiloar 120 guitarras e amplificadores

LONDRES, REINO UNIDO / AFP - Mark Knopfler, líder da banda musical britânica Dire Straits, colocará 120 de suas guitarras e amplificadores à venda em leilão em janeiro, anunciou a casa de leilões Christie’s na terça-feira, 21.

Entre os instrumentos que serão leiloados, está a guitarra, com a qual gravou o sucesso Money For Nothing, também usada no concerto Live Aid, em 1985. Está avaliada entre 10 mil e 15 mil libras (US$ 12,5 mil e US$ 19 mil, ou R$ 60,6 mil e R$ 92,1 mil na cotação atual).

“Passei muito tempo com estas guitarras, mas elas precisam de um bom lar”, afirma o cantor e virtuoso da guitarra de 74 anos, citado pela Christie’s.

O vocalista do Dire Straits, Mark Knopfler, venderá uma coleção de guitarras que ele considera como0 'velhos amigos' em um leilão da Christie’s, em Londres, no próximo ano. Foto: AP Photo/Aijaz Rahi, File

No comunicado divulgado pela casa de leilões, Mark Knopfler diz que sabe que ficará “triste em vê-las partir”, depois desses “momentos maravilhosos juntos”.

“Por que me agarrar a elas, quando há pessoas que adorariam tê-las e tocar com elas todos os dias?”, acrescenta a estrela do Dire Straits, banda com a qual criou um dos sons mais emblemáticos dos anos 1980, inspirado no blues e no country.

A coleção de 120 guitarras e amplificadores à venda cobre os 50 anos de carreira de Mark Knopfler.

Schecter Guitar Research, Van Nuys, Califórnia, 1980. Uma guitarra elétrica de corpo sólido, no estilo de uma Telecaster customizada será oferecida na The Mark Knopfler Guitar Collection em 31 de janeiro de 2024 na Christie's em Londres. Foto: Christie's/ Divulgação

Um dos instrumentos mais valiosos do leilão é uma guitarra Les Paul Standard, de 1959, adquirida de Bobby Tench, do Jeff Beck Group, com um preço de venda estimado entre 300 mil e 500 mil libras (entre US$ 375 mil e US$ 625 mil, ou R$ 1,81 milhão e R$ 3 milhões na cotação atual).

Fender Musical Instruments Corporation, Corona, Califórnia, 2013. Uma guitarra elétrica de corpo sólido, Mark Knopfler Signature (detalhe) será oferecida na The Mark Knopfler Guitar Collection em 31 de janeiro de 2024 na Christie's em Londres. Foto: Chistie's/ Divulgação

O leilão acontece em 31 de janeiro, em Londres. Será precedido de uma exposição, de 9 a 13 de dezembro, em Nova York, e posteriormente em Londres, na sede da Christie’s. Um quarto dos lucros do leilão irá para instituições beneficentes, incluindo a Cruz Vermelha britânica.