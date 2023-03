Encontro entre Shawn Mendes e Sabrina Carpenter fortalece rumor de romance

Conforme o público suspeita, Shawn Mendes e Sabrina Carpenter estão em um relacionamento amoroso. Para a felicidade de quem apoia o possível casal, os artistas foram flagrados juntos nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

As imagens, divulgadas pelo Page Six na última segunda-feira, 27, foram registradas no sábado. Na ocasião, os cantores parecem bem próximos, andando lado a lado e vestindo roupas casuais.

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out together. pic.twitter.com/W4Vl03xIhr — Pop Base (@PopBase) February 27, 2023

Apesar da coincidência em meio ao rumor, Shawn e Sabrina não confirmaram a relação amorosa. Vale destacar que o último namoro do cantor também foi com uma artista do meio, Camila Cabello.

Shawn Mendes cancela turnê para cuidar da saúde mental

O cantor Shawn Mendes Foto: Eduardo Munoz/ Reuters

Shawn Mendes decidiu encerrar a turnê Wonder no ano passado para cuidar da saúde mental. Em entrevista ao The Wall Street Journal [via Deadline], o artista disse que precisou de ajuda. “O processo foi muito difícil. Fazendo muita terapia, tentando entender como eu estava me sentindo e o que estava fazendo me sentir daquele jeito”, declarou.

Segundo ele, a decisão necessária para o ajudar a se curar. “Sou muito grato por todas as pessoas que foram tão receptivas, amorosas, gentis e compreensivas. E isso realmente me fez ver como a cultura está realmente começando a chegar a um lugar onde a saúde mental está realmente se tornando uma prioridade”, completou.