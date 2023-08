Esposa de Marcello Antony compartilha viagem da família em motorhome pela Europa

Viajar pela Europa e fazer uma tour pelos principais países do continente... só que em um motorhome. A aventura do ator Marcello Antony com a família foi compartilhada pela mulher, a chef Carolina Antony, nesta segunda-feira, 31. O casal, que mora em Portugal desde 2018, fará um passeio longo que inclui um roteiro pelas cidades da Espanha, França e Itália.

Ao compartilhar a foto do grupo pronto para embarcar, Carolina escreveu que a missão nos próximos dias é “explorar lugares fantásticos.”. “Desta vez a família chegou a conclusão de que sairíamos de Portugal a bordo de um Motorhome abastecido de muitos snacks, música alta e direcionados à explorar lugares fantásticos”, ressaltou.

“Como sempre, todos preparados para longas horas, longos dias, possíveis perrengues, mas felizes em saber que estaríamos grudados no próximo mês. Quando eu digo “grudados” quer dizer praticamente colados em uma casa ambulante de 7m.”

A família irá partir de Cascais, em Portugal e seguirá para Valência (Espanha), Nice (França), Èze (França), Menton (França), Pisa (Itália), Firenze (Itália), Bottai (Itália), Roma (Italia), Vaticano, Nápoles/ Pompéia (Itália), Agerola, Amalfi e Positano (Itália), Antibes (França), Cannes (França), Cap D’Ail (França), Mônaco, Port Grimaud (França), Sainte Maxime (França), Saint Tropez (França) e Barcelona (Espanha).