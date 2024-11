Ex-BBB Letícia Santiago conta que teve mandíbula fraturada após infecção: ‘Quase deformidade’

A ex-BBB Letícia Santiago atualizou seu estado de saúde aos seus seguidores neste domingo, 17, ser diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores. A participante do Big Brother Brasil 14 disse que teve sérias complicações, como a mandíbula fraturada.

“Boa noite, pessoal! Que saudade de todos vocês. Tive um retorno ao hospital na sexta, depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constatavam uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada. No sábado, uma tomografia constatou uma fratura da mandíbula e, depois da equipe de médicos avaliarem prós e contras diante da infecção, resolveram operar”, explicou ela.

Ex-BBB Letícia Santiago Foto: Via Instagram @le_santiago

No início de novembro, Letícia contou que recebeu alta hospitalar após 13 dias de internação em um hospital em Belo Horizonte (MG). Porém, no dia 8, ela voltou a ser internada com muitas dores e o rosto inchado, e descobriu que estava com a mandíbula fraturada por conta de uma infecção e precisou passar por nova cirurgia.

PUBLICIDADE “Cirurgia demorada, delicada, precisei colocar uma placa de titânio para estabilizar a fratura. Foram dias difíceis, dor, pressão arterial baixa, inchaço a ponto de não conseguir falar. Celular era a última coisa que importava, mesmo que tenham muitas pessoas queridas por aqui... no primeiro momento você só quer ficar bem. Quero contar tudo aqui com calma e em detalhes porque sei que com isso, vou trazer luz para muita gente observar os sinais e não ter que passar por tudo que eu passei...”, escreveu ela. Em seguida, Letícia postou no feed do Instagram relatando detalhes da doença.

O que é osteomielite?

De acordo com o hospital Albert Einstein, osteomielite é um tipo de infecção que acomete os ossos, causada por bactérias ou fungos. Ela pode surgir por meio da corrente sanguínea, por lesões ósseas ou se infiltrando em tecidos ao redor do esqueleto humano.

Seu processo inflamatório pode ser agudo, ou seja, com duração de poucas semanas, ou crônico, podendo se estender por meses e até mesmo anos, dependendo da gravidade. A condição é mais comum em fumantes e diabéticos.

Os principais sintomas da osteomielite são dores, febre, inchaço na região afetada, ondas de calor repentinas e vermelhidão local. Além disso, o paciente pode se sentir cansado e fadigado com mais frequência.

A osteomielite pode ser tratada com auxílio de antibióticos intravenosos prescritos por um profissional de saúde. O processo dura de quatro a seis semanas. Quanto antes ela for identificada, maiores são as chances de a infecção ser erradicada.