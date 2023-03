Ex-BBB Natalia Deodato releva que quase foi vítima de feminicídio

A ex-BBB, Natalia Deodato, 23, participou nesta quarta-feira, 22, do podcast PodSempre.

A influenciadora, modelo, empresária e atriz, compartilhou um pouco da sua experiência de vida e os percalços que enfrentou antes de chegar nos dias de hoje.

Aos 15 anos, a mineira estava apaixonada pelo namorado e foi com essa paixão que ela viu uma oportunidade de escapar de casa. Ela vivia um pesadelo todos os dias, sendo vítima de violência física e verbal.

Pensando que estaria livre de ser maltratada, a ex-sister se casou bem novinha, mas os planos não saíram como o esperado, já que, o ex-marido era violento e tinha muitas crises de cíumes.

Após a separação, Natalia se envolveu em um outro relacionamento e, dessa vez, foi quase vítima de feminicídio. Juntos há pouco mais de um mês, o agressor teve uma crise de ciúmes e quebrou o celular da influenciadora, mas antes disso, ela conseguiu enviar um áudio pedindo socorro em um grupo de modelos no qual fazia parte. O ex-namorado a estrangulou até ela desmaiar. Ao retomar a consciência, o homem ainda questionou se ela ainda estava viva e a ameaçou novamente.

“Eu me levantei, ele olhou e falou: ‘Você não morreu ainda? Então agora eu te mato”. Nesse meio tempo, a polícia chegou para fazer uma vistoria no carro do agressor, que tinha um facão no banco de trás, “eu iria entrar no carro e vai saber Deus o que poderia acontecer comigo”, relembrou a influenciadora.

O homem foi levado para a delegacia e solto após três dias.

Mesmo que tenha registrado queixa e procurado por medidas protetivas, Natalia ainda sentia muito medo e se culpava pela situação toda. As agressões físicas e mentais que passou causaram insegurança. “Eu falava: ‘como eu deixei isso acontecer comigo’. Por ter tido o próprio exemplo em casa, já que Natalia cresceu vendo a mãe ser maltratada e espancada, o peso da situação ficou ainda mais difícil. “ Eu me culpava muito e eu perdi o gosto de viver em Belo Horizonte. Não conseguia mais me reconhecer pela culpa que eu sentia”. Após todos esses episódios, Natalia reuniu forças e tomou a decisão de se mudar para São Paulo.